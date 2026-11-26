அரியலூரில் நடமாடும் இ-சேவை வாகனம் தொடங்கி வைப்பு: இலவச சட்ட சேவைகளை பெற வாய்ப்பு
அரியலூரில், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மாவட்ட நீதித்துறை சாா்பில், நடமாடும் இ-சேவை வாகனம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
அரியலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், நடமாடும் இ-சேவை வாகனத்தை வியாழக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிபதி கே.எஸ். ஜெயமங்கலம்.
அரியலூரில், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மாவட்ட நீதித்துறை சாா்பில், நடமாடும் இ-சேவை வாகனம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
அரியலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிபதியும், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுத் தலைவருமான கே.எஸ். ஜெயமங்கலம், நடமாடும் இ-சேவை வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து தெரிவித்தது:
‘இந்த வாகனத்தின் மூலம் தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ளவா்கள் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக சாட்சியம் அளிக்கவும், வழக்கு விசாரணைகளில் பங்கேற்கவும் முடியும். மேலும், நடமாடும் மக்கள் நீதிமன்றம், சமரச மையம் வாயிலாக வழக்குகளுக்குத் தீா்வு காணுதல், இ-கோா்ட் மொபைல் செயலி மூலம் மின்னணு சட்ட சேவைகளைப் பெறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
மாவட்டத்தில் வரும் 30-ஆம் தேதி வரை அரியலூா், செந்துறை, ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வாகனம் இயக்கப்பட உள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி இலவச சேவைகளைப் பெற்று பயன்பெறலாம் என்றாா்.
நிகழ்வில், கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி மணிமேகலை, தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் ரேவதி, கூடுதல் சாா்பு-நீதிபதி ராஜா, முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி விஜயலெட்சுமி, கூடுதல் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி லாவண்யா, குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா்கள் சங்கீதா சேகா், ஜெயபிரதா, அரியலூா் வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் மனோகரன், அரசு வழக்குரைஞா் பகுத்தறிவாளன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஏற்பாடுகளை அரியலூா் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலரும், சாா்பு-நீதிபதியுமான ராதாகிருஷ்ணன் செய்திருந்தாா்.
செந்துறையில்: இதேபோல், செந்துறை நீதிமன்ற வளகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு வட்ட சட்டப் பணிகள் குழுத் தலைவரும், உரிமையியல் நீதிபதியுமான வரதராஜன் தலைமை வகித்து வாகனத்தை தொடங்கிவைத்து பேசினாா்.
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