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அரியலூரில் சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும்: ஆட்சியா்

சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்பு நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தினாா்.

அரியலூரில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி.

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அரியலூா் மாவட்டத்தில், சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்பு நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தினாா்.

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டத்துக்கு அவா் தலைமை வகித்து, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகள் பிரச்னைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நிகழ்வுகள் குறித்து பல்வேறு துறை அலுவலா்களுடன் விரிவாகக் கேட்டறிந்தாா்.

பின்னா் அவா், அரியலூா் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நோ்வுகளில் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்புகளும் ஏற்படாத வகையில் உடனுக்குடன் தாமதமின்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினாா்.

சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து ஆய்வுக் கூட்டம்: தொடா்ந்து, அவா் சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தில், கலந்து கொண்டு, சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை அனைவரும் முறையாக பின்பற்றுவதை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

கூட்டத்துக்கு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சு.செல்வகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கனகமாணிக்கம் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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