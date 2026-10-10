மாணவா்கள் தோ்தல் நடைமுறைகளை நேரடியாக அறிந்து கொள்வது அவசியம்: அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
மாணவா்கள் ஜனநாயத்தைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவைப் பெறுவதோடு, தோ்தல் நடைமுறைகளை நேரடியாக அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்தல் எழுத்தறிவு மன்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், மாணவ, மாணவிகளுக்கு தோ்தல் நடைமுறைகள் குறித்த விழிப்புணா்வு புத்தகங்களை வழங்கிய ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
மாணவா்கள் ஜனநாயத்தைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவைப் பெறுவதோடு, தோ்தல் நடைமுறைகளை நேரடியாக அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், ‘ஜனநாயகத்தைக் கற்போம் - ஜனநாயகத்தை வழிநடத்துவோம்‘ என்ற கருப்பொருள் அடிப்படையில் தோ்தல் எழுத்தறிவு மன்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி பேசியது: மாணவா்கள் தான் நாளைய வாக்காளா்கள், அவா்களுக்கு தோ்தல் நடைமுறைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது மிக முக்கியமானதாகும். அதனைக் கருத்தில்கொண்டு இந்திய தோ்தல் ஆணையமானது கல்வி நிறுவனங்களில் தோ்தல் எழுத்தறிவு மன்றங்களை செயல்டுபடுத்தி வருகிறது.
இதனை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இஎல்சி 2.0 என்ற புதுப்பிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு கூட்டமைப்பு ‘ஜனநாயகத்தைக் கற்போம் - ஜனநாயகத்தை வழிநடத்துவோம்‘ என்ற கருப்பொருளின் அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைகழகங்களில் மாணவா்களை உறுப்பினராக இணைத்தல், செயற்குழுக்களை அமைத்தல், தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவரைத் தோ்ந்தெடுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், இணையதளச் சேவைகள், வாக்காளா் பதிவு நடைமுறைகள், வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடா்பான செயல்முறை விளக்கங்களுகம் மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். 18 வயது பூா்த்தியடைந்த தகுதியுள்ள மாணவா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் தங்களது பெயா்களைப் பதிவு செய்வதற்கும் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
பின்னா் அவா், கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாணவ,மாணவிகளுக்கு தோ்தல் நடைமுறைகள் குறித்த புத்தகங்களை வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கனகமாணிக்கம், வருவாய் கோட்டாட்சியா்கள் அரியலூா் த. பிரேமி , உடையாா்பாளையம் மனோகரன், தோ்தல் வட்டாட்சியா் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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