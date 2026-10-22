அரியலூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் பரவலாக மழை பெய்தது.
ஜெயங்கொண்டத்தில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் பெய்த மழையின்போது விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்ற வாகனங்கள்.
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் பரவலாக மழை பெய்தது.
அரியலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக பகல் நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் காணப்பட்டது. இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வந்தது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில், பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வியாழக்கிழமை மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது.
இதன்படி, மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை காலை மழை பெய்து நின்றது. பின்னா் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில், பிற்பகல் 2.20 மணி முதல் 3.30 மணிவரை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது. இதில் அரியலூா், ஜெயங்கொண்டம், செந்துறை, ஆண்டிமடம், தா.பழூா் மற்றும் திருமானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சற்று கனமழை பெய்தது.
இதனால் விபத்துகளைத் தவிா்க்க வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி ஓட்டிச் சென்றனா்.
இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிப்பு: மழையின் காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டது. அதிகாலை முதலே அவ்வபோது மழை பெய்து வந்ததால் வெயில் இன்றி காணப்பட்டது. மேலும், மாவட்டம் முழுவதும் குளிா்ந்த சீதோஷ்ண நிலை காணப்பட்டது.
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