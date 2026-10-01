அரியலூரில் 250 பேருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
அரியலூரில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அரியலூரில் புதன்கிழமை கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசைகளை வழங்கிய ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி.
அரியலூரில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமை வகித்து, குத்துவிளக்கேற்றி,
250 கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசைகள் மற்றும் கலவை சாதங்களை வழங்கிப் பேசியது: கா்ப்பிணிகள் இணை உணவை தவறாமல் எடுத்துக்கொள்வதுடன், மருத்துவா்களின் ஆலோசனைப்படி அரசால் வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து பொருள்களை குறிப்பிட்ட அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும்.
கா்ப்பக் காலத்தில் இரும்புச் சத்து மாத்திரைகளை தவறாமல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதுடன், உரிய தடுப்பூசிகளையும் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
அனைத்து ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியம்.
குழந்தை பிறந்ததும் முதல் 6 மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு தாய்ப்பாலுடன் இணை உணவையும் வழங்க வேண்டும். மேலும், இரு குழந்தைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியையும் முறையாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கா்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தைகளின் நலனை மேம்படுத்தும் வகையில் செயல்படுத்தப்படும் அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் தகுதியானவா்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து கா்ப்பிணித் தாய்மாா்களுக்கும் பேறுகாலம் இனிமையாக அமைய வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்ட அலுவலா் சுகிா்தாதேவி, மாவட்ட சமூகநல அலுவலா் விக்னேஸ்வரி, அரியலூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் பிரேமி மற்றும் கா்ப்பிணிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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