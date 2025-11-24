கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்போா் பொங்கலிட்டு சிறப்பு வழிபாடு
நீதிமன்றத்தில் சாதகமான தீா்ப்பு வரவேண்டி, கரூா் வெண்ணைமலை கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்பவா்கள் திங்கள்கிழமை கோயில் முன்பு பொங்கலிட்டு சிறப்பு வழிபாடு செய்தனா்.
கரூா் வெண்ணைமலை பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான சுமாா் 560 ஏக்கா் நிலங்களில் குடியிருந்து வருவோரில் பெரும்பாலானோா் கடந்த 1962-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முறையாக பட்டா பெற்று வசித்து வருகின்றனராம்.
இந்நிலையில் கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்பவா்கள் கோயிலுக்கு வாடகை அல்லது குத்தகை செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திருத்தொண்டா் அறக்கட்டளை நிறுவனா் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவா் கடந்த 2018-இல் உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இதில் மதுரை உயா்நீதிமன்றம் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து அதிகாரிகள் கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்பவா்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி சீல் வைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்தனா். இந்நிலையில், கடந்த 20-இல் கண்ணம்மாள் என்பவரது வீட்டுக்கு சீல் வைக்க அதிகாரிகள் முயன்றபோது அவருடன் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் ஜோதிமணி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சா் எம். ஆா். விஜயபாஸ்கா் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா் தடுத்தனா். இதையடுத்து போலீஸாா் அவா்களைக் கைது செய்து பின்னா் விடுவித்தனா்.
இச்சம்பவத்துக்கு உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்பவா்கள் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் வெண்ணைமலை கோயில் முன்பு திங்கள்கிழமை காலை பொங்கல் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினா்.