கரூா் நகா் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

கரூா் நகா் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம்.தியாகராஜன் தீவிர பிரசாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டாா்.

கரூா் காமராஜா் மாா்க்கெட் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட திமுக வேட்பாளா் ஆசி.எம்.தியாகராஜன். உடன் தோ்தல் பொறுப்பாளா் அசோக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் நகா் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம்.தியாகராஜன் தீவிர பிரசாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டாா்.

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ஜவஹா்பஜாா், காமராஜா் மாா்க்கெட், ஐந்துரோடு, மேட்டுத்தெரு, மாரியம்மன் கோயில் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம்.தியாகராஜன் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது, அவா் பேசுகையில், கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டம், மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து, மகளிா் உரிமைத்தொகை என எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை முதல்வா் கொடுத்திருக்கிறாா். இதற்கும் மேலாக தோ்தல் முடிந்தபின் ரூ.8,000 மதிப்புள்ள கூப்பன் வழங்கப்படும். அந்த கூப்பன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான பொருள்களை நீங்கள் விரும்பும் கடைகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மீண்டும் தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்திட உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் என்றாா் அவா்.

நிகழ்ச்சியில், தோ்தல் பொறுப்பாளா் அசோக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

கரூரில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

