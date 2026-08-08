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கரூர்

முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு

கரூா் பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை கருணாநிதி உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்திய திமுகவினா்.

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கரூா் பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை கருணாநிதி உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்திய திமுகவினா்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 am IST

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கரூரில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, அவரது உருவப்படத்துக்கு திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.

கருணாநிதியின் 8-ஆம் ஆண்டு நினைவுத் தினத்தை முன்னிட்டு, கரூா் மாவட்ட திமுக சாா்பில் காலை 8 மணியளவில் வெண்ணைமலையில் உள்ள அன்புக்கரங்கள் ஆதரவற்றோா் இல்லத்தில் வசிப்போருக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, கரூா் பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா மற்றும் கலைஞா் அறிவாலயத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கருணாநிதி உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.

நிகழ்ச்சியில் மாநில நிா்வாகி வழக்குரைஞா் மணிராஜ், மாநகர நிா்வாகிகள் எஸ்.பி. கனகராஜ், தாரணி சரவணன், எம். பாண்டியன், கோல்ட்ஸ்பாட் ராஜா, வழக்குரைஞா் சுப்ரமணியன் மற்றும் கரூா் ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுவின் முன்னாள் தலைவா் பாலமுருகன், தொண்டரணியின் ஜிம்சிவா, இளைஞரணியின் சி.கே. ராஜா உள்ளிட்ட பலா் திரளாக பங்கேற்றனா்.

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