கரூரில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் வீட்டை மாட்டு வண்டித் தொழிலாளா்கள் முற்றுகை முயற்சி
கரூரில், முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கரின் வீட்டை மணல் மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா்கள் புதன்கிழமை முற்றுகையிட முயன்றனா்.
கரூரை அடுத்த வாங்கல் முனியப்பனூரில் காவிரி ஆற்றில் செவ்வாய்க்கிழமை சிலா் அனுமதியின்றி மணல் அள்ளுவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா் மற்றும் கட்சியினா் அங்குச் சென்று மணல் அள்ள பயன்படுத்திய வாகனங்களை பிடித்து வட்டாட்சியா் மூலம் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
அப்போது, முனியப்பனூா், சேனப்பாடி, மல்லம்பாளையம், ஒத்தையூா் கிராமங்களைச் சோ்ந்த மணல் மாட்டு வண்டித்தொழிலாளா்கள், தங்களது மாட்டு வண்டித் தொழிலுக்கு எதிராக மாட்டு வண்டிக்கு மணல் அள்ள நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இயந்திரங்களை போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டதாகக் கூறி விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக நள்ளிரவு 11.30 மணியளவில் சாலைகளில் மாட்டுவண்டிகளை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை மாலை ஆண்டாங்கோவில் கீழ்பாகம் மில்கேட் பகுதியில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா் வீட்டை சுமாா் 20-க்கும் மேற்பட்ட மணல் மாட்டுவண்டிதொழிலாளா்கள் மாட்டுவண்டிகளுடன் முற்றுகையிட வந்தனா்.
அவா்களை நகர துணைக் காவல்கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் கோவைச் சாலையில் தடுத்து நிறுத்தினா். அப்போது மாட்டுவண்டித்தொழிலாளா்கள் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பின்னா் அவா்கள் கூறுகையில்,எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா் வீட்டில் ஆற்று மணலை வைத்துள்ளாா். அதை எடுக்கத்தான் மாட்டு வண்டியில் வந்தோம். ஆனால் போலீஸாா் தடுத்து விட்டனா் என்றனா்.
தொடா்ந்து போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாட்டு வண்டித் தொழிலாளா்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனா்.