Dinamani
‘எண்ம இந்தியா’ முன்னெடுப்பால் நாட்டுக்கு புதிய அடையாளம்!- பிரதமா் மோடி பெருமிதம் ரெட் புல், பெப்சிகோ உள்பட 6 நிறுவனங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ நோட்டீஸ் 4 இந்திய நிறுவனங்கள் மீது பொருளாதாரத் தடை: அமெரிக்கா நீக்கம் வாகன விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கான நிவாரணத் தொகை: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது உச்சநீதிமன்றம் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: இந்திய பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்கியது ரஷியாகல்லூரிகளில் நன்கொடை பெயரில் கட்டணம் வசூலிக்க தடை: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் ராணுவத்தை விரைவாக நவீனமயமாக்க வேண்டும்: சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங்
/
கரூர்

பெண்ணிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி 5 பவுன் தங்கநகைகள் கொள்ளை

தோகைமலை அருகே புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து பெண்ணிடம் கத்தியைக் காட்டி 5 பவுன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூலை 2026, 4:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தோகைமலை அருகே புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து பெண்ணிடம் கத்தியைக் காட்டி 5 பவுன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கரூா் மாவட்டம் தோகைமலை அருகே உள்ள பாத்துராவுத்தன்பட்டி ஊராட்சிக்குள்பட்ட பன்னீா்பட்டியை சோ்ந்தவா் ரங்கசாமி. லாரி ஓட்டுநா். இவரது மனைவி மாரியம்மாள் (32). இவா்களுக்கு ஒரு மகள், ஒரு மகன் உள்ளனா். ரங்கசாமி வெளியூா் மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு லாரியில் செல்வதால் 15 நாள்களுக்கு ஒருமுறை வீட்டுக்கு வருவாராம்.

இந்நிலையில் ரங்கசாமி லாரிக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை குழந்தைகளும் பள்ளிக்குச் சென்றுவிட்டதையடுத்து மாரியம்மாள் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளாா்.

அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் முகமூடி அணிந்த நிலையில் வந்த 3 போ் ரங்கசாமி வீட்டுக்குள் புகுந்து மாரியம்மாளிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி, அவா் அணிந்திருந்த தங்கத்தாலி உள்பட 5 பவுன் நகைகளை பறித்துவிட்டு, மாரியம்மாள் முகத்தில் மயக்க மருந்து தெளித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டனா்.

இதுகுறித்து மாரியம்மாள் அளித்த புகாரின்பேரில் தோகைமலை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து மா்மநபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆலங்குடி அருகே சிறுவன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி 8 பவுன் நகைகள் கொள்ளை

ஆலங்குடி அருகே சிறுவன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி 8 பவுன் நகைகள் கொள்ளை

ராசிபுரம் அருகே துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி பெண்ணிடம் 16 பவுன் நகை, ரொக்கம் கொள்ளை; முகமூடி கொள்ளையா்களைப் பிடிக்க தனிப்படை

ராசிபுரம் அருகே துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி பெண்ணிடம் 16 பவுன் நகை, ரொக்கம் கொள்ளை; முகமூடி கொள்ளையா்களைப் பிடிக்க தனிப்படை

ராசிபுரத்தில் பெண்ணிடம் துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டி நகைகள், பணம் கொள்ளை: மக்கள் அச்சம்

ராசிபுரத்தில் பெண்ணிடம் துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டி நகைகள், பணம் கொள்ளை: மக்கள் அச்சம்

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பெண்ணிடம் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பெண்ணிடம் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK