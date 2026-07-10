Dinamani
முதல்வர் விஜய் அரசு வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒருவகை லஞ்சம்தான்: பாஜக36 குடும்பங்களில், வெறும் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசுப் பணி ஏன்? டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
கரூர்

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் சா்வதேச அளவுக்கு தரம் உயா்த்தப்படும்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை வீரா்களுடன் கையுந்துப் பந்து விளையாடிய இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா.

News image

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை வீரா்களுடன் கையுந்துப் பந்து விளையாடிய இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 1:25 am IST

Syndication

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் சா்வதேச அளவுக்கு தரம் உயா்த்தப்படும் என்றாா் இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ்அா்ஜூனா.

முதல்வா் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை கரூா் வந்தாா். முதல்வரின் நிகழ்வில் பங்கேற்கும் வகையில், அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா வியாழக்கிழமை இரவே கரூருக்கு வருகை தந்தாா்.

தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை காலை 5.30 மணிக்கு திடீரென கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கிற்கு சென்ற அமைச்சா், அங்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் ரூ. 6.28 கோடியில் நடைபெற்று வரும் நீச்சல் குளம் கட்டுமானப் பணிகளையும், நவீன கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலரிடம் விளையாட்டரங்கிற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். பின்னா் அங்கு கையுந்துப் பந்து விளையாடியவா்களுடன் இணைந்து விளையாடினாா்.

தொடா்ந்து, அவா் தினமணி செய்தியாளருக்கு பிரத்யேகமாக அளித்த பேட்டியில், கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், விரைவில் இங்கு உள்விளையாட்டு அரங்கமும், விளையாட்டு மாணவ , மாணவிகளுக்கான தங்கும் விடுதியும் அமைக்கப்பட உள்ளது. மேலும், இந்த மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கை சா்வதேச அளவில் வீரா்களை உருவாக்கும் வகையில் சா்வதேச விளையாட்டு அரங்கமாக தரம் உயா்த்த தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அமைச்சா்.

நிகழ்ச்சியின்போது தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் திருச்சி மண்டல மேலாளா் எம். செந்தில் மற்றும் கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு ஆளுநா் ஜெ. டேவிட் டேனியல், தடகள பயிற்சியாளா் சபரிநாதன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருப்போரூரில் சா்வதேச தரத்தில் ஒலிம்பிக் மைதானம்!

திருப்போரூரில் சா்வதேச தரத்தில் ஒலிம்பிக் மைதானம்!

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு: விளையாட்டு வீரா்களுக்கு அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா அறிவுரை

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு: விளையாட்டு வீரா்களுக்கு அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா அறிவுரை

2029 ஆம் ஆண்டு தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் நடத்த வாய்ப்பளிக்க கோரிக்கை: மத்திய அமைச்சரிடம், தமிழக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா மனு

2029 ஆம் ஆண்டு தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் நடத்த வாய்ப்பளிக்க கோரிக்கை: மத்திய அமைச்சரிடம், தமிழக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா மனு

வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ஆய்வு

வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ஆய்வு

விடியோக்கள்

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies