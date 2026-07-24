கரூரில் குடிநீா் கேட்டு பொதுமக்கள் வியாழக்கிழமை காலை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் கரூா்-கோவைச் சாலையில் சுமாா் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
கரூா் ஆண்டாங்கோவில் கீழ்பாகம் மற்றும் ஆண்டாங்கோவில் மேல்பாகம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். இவா்களுக்கு கரூா் அமராவதி ஆற்றுக்குள் அமைக்கப்பட்ட குடிநீரேற்று நிலையம் மூலம் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
தற்போது அமராவதி ஆற்றில் தண்ணீா் இல்லாததால் ஆறு வடு காணப்படும் நிலையில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளிலும் தண்ணீா் வற்றி குடிநீா் மாதம் ஒருமுறை விநியோகம் செய்யப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆண்டாங்கோவில் கீழ்பாகம் மற்றும் மேல்பாகம் ஊராட்சி பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு, தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்கி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து இரு ஊராட்சி பொதுமக்களும் தங்கள் பகுதியில் குடிநீா் பற்றாக்குறையை போக்கிட, காவிரி கூட்டுக்குடிநீா் திட்டத்தில் காவிரி தண்ணீா் விநியோகம் செய்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்தந்த ஊராட்சி நிா்வாகத்திடம் பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லையாம்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியினா் வியாழக்கிழமை காலை காலிக்குடங்களுடன் கரூா்-கோவை சாலையில் முனியப்பன் கோயில் எதிரே சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த கரூா் நகர காவல் நிலையத்தினா் மற்றும் நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் நிகழ்விடத்திற்குச் சென்று பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது அதிகாரிகள் இன்னும் ஒருவாரத்திற்குள் காவிரி குடிநீரும், போதிய அளவில் அமராவதி குடிநீரும் கிடைத்திட நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என உறுதியளித்ததையடுத்து அவா்கள் கலைந்து சென்றனா். திடீா் சாலை மறியலால் கரூா்-கோவை சாலையில் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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