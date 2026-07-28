ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு கிடப்பில் போடப்பட்ட சாலை அமைப்புப் பணி: பொதுமக்கள் அவதி

ஆண்டாங்கோவில் கிழக்கு ஊராட்சியில் ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு கிடப்பில் போடப்பட்ட சாலைப் பணியால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
கரூா் மாவட்டம், தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட ஆண்டாங்கோவில் கிழக்கு ஊராட்சியில் உள்ள சஞ்சய் நகரில் கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியில் சாலை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தன.
இந்நிலையில், பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற்ால் சாலை அமைக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது.
தொடா்ந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், சாலை அமைக்கும் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. இதனால், இந்தச் சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
பணி நிறுத்தத்தால் மக்கள் அவதி: இதுதொடா்பாக அப்பகுதியினா் கூறியது: இங்கு முன்பு மண் சாலை இருந்தது. இதனால், மழைக் காலங்களில் சாலையில் செல்ல முடியாமல் அவதியுற்று வந்தோம். இதுதொடா்பாக ஊராட்சி நிா்வாகத்திடம் பலமுறை கூறியதையடுத்து ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியில் சாலை அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
தாா்ச்சாலையாக அமைக்க ஜல்லிகள் போடப்பட்டது. மேலும், எம்.சாண்ட் சாலையில் பரப்பிவிடப்பட்டது. பணிகள் நடைபெறும்போதே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் சாலைப் பணிகள் முடங்கி, சாலையில் கற்கள் பெயா்ந்து கிடக்கின்றன. இதனால், சாலையில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல முடியாமல் அவதியுற்று வருகிறோம். விரைவில் சாலையை தாா்ச்சாலையாக மாற்றிட மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
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