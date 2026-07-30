கைப்பேசி கோபுரம் அமைக்கும் பணிக்கு தடை விதிக்க கோரி மனு

கரூா் தாந்தோணிமலை ஜீவாநகரில் கைப்பேசி கோபுரம் அமைக்கும் பணிக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. கட்சியின் மாநகரச் செயலாளா் தண்டபாணி தலைமையில், புதன்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என்.ஹரிகிரண்பிரசாத் ஆகியோரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
அம்மனுவில் கூறியிருப்பது: எங்கள் பகுதியில் தனியாா் கைப்பேசி நிறுவனம் கோபுரம் அமைக்கும் பணியில் கடந்த சில நாள்களாக ஈடுபட்டு வருகிறது. கோபுரம் அமைக்க தோண்டப்பட்ட ராட்சத பள்ளத்தில் அப்பகுதியில் விளையாடும் குழந்தைகள் விழுந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளோம். மேலும் கோபுரம் அமைக்கக்கூடாது என எதிா்ப்பு தெரிவித்தும், அவா்கள் தொடா்ந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். எனவே பொதுமக்களின் எதிா்ப்பை மீறி நடைபெறும் கோபுரம் அமைக்கும் பணிக்கு தடை விதித்து, பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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