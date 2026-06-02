Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
கரூர்

வேலாயுதம்பாளையம் அருகே கஞ்சா விற்ற மாணவா் கைது

கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் அருகே கஞ்சா விற்ாக பள்ளி மாணவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் அருகே கஞ்சா விற்ாக பள்ளி மாணவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

கரூா் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸாா் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ் தலைமையில் திங்கள்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பாலத்துறை பகுதியில் நின்றுகொண்டிருந்த இரு மாணவா்கள் போலீஸாரைக் கண்டதும் ஓட்டம் பிடித்தனா். அவா்களில் ஒருவரை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவா் வேலாயுதம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த கனி மகன் என்பதும், அங்குள்ள பள்ளி ஒன்றில் பிளஸ்-2 படிப்பதோடு, கஞ்சா விற்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் தப்பிய மாணவா் நாமக்கல் மாவட்டம்,

பரமத்திவேலூரை அடுத்த கபிலா்மலையைச் சோ்ந்த மணி மகன் என்பதும், அவரும் அங்குள்ள பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து கனி மகனை கைது செய்த போலீஸாா் அவரிடம் இருந்த 300 கிராம் கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்து தப்பிய மாணவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்ற மூதாட்டி பெண் கைது!

கஞ்சா விற்ற மூதாட்டி பெண் கைது!

நம்புதாளையில் கஞ்சா விற்ற இளைஞா் கைது

நம்புதாளையில் கஞ்சா விற்ற இளைஞா் கைது

கஞ்சா விற்ற நான்கு போ் கைது

கஞ்சா விற்ற நான்கு போ் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி