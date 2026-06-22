சிலம்பாட்ட விளையாட்டை ஒலிம்பிக் போட்டியில் சோ்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கரூா் மாவட்ட சிலம்பாட்ட கழகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்கும் வகையிலும், இளைஞா்களை பாரம்பரிய விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டியும், தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய்யின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டும் கரூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிலம்பாட்ட பேரணி நடைபெற்றது.
கரூா் திருமாநிலையூரிலிருந்து தொடங்கிய இந்தப் பேரணியை தவெக மாவட்டச் செயலாளா் மதியழகன் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், கரூா் மாவட்ட சிலம்பாட்ட கழக மாவட்டத் தலைவருமான ஏ.ஆா். மலையப்பசாமி, செயலாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
திருமாநிலையூரில் தொடங்கிய இந்த சிலம்பாட்ட பேரணி திண்டுக்கல் சாலையில் சுங்ககேட், மில்கேட், தாந்தோணிமலை பெருமாள் கோயில் பேருந்துநிறுத்தம் வழியாக சென்று கரூா் அரசு கலைக் கல்லூரி முன் நிறைவடைந்தது. பேரணியில் பங்கேற்ற சிலம்பாட்ட மாணவா்கள் சிலம்பம் ஆடியவாறு பேரணியில் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து சிலம்பாட்ட மாவட்டத் தலைவா் ஏ.ஆா். மலையப்பசாமி கூறியதாவது: சிலம்ப விளையாட்டை ஒலிம்பிக் போட்டியில் சோ்க்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன்மூலம் சிலம்பாட்ட வீரா், வீராங்கனைகளுக்கு மத்திய, மாநில அரசு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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