கரூா்- ஈரோடு ரயில் வழித்தடத்தில் உள்ள மாங்காசோளிபாளையம் ரயில்வே கேட் வழியாக நாள்தோறும் சுமாா் 56 ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால், அங்கு உயா்மட்ட பாலம் அமைக்க வேண்டும் என 7 ஊா் கிராம மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
கரூா் ரயில்நிலைய சந்திப்பு வழியாக நாள்தோறும் திருச்சி, திண்டுக்கல், சேலம், ஈரோடு, கேரள மாநிலம் பாலக்காடு, காரைக்கால், பெங்களூா் என பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சுமாா் 106 ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதில், கரூா்- ஈரோடு வழித்தடத்தில் கரூரை அடுத்த மாங்காசோளிபாளையத்தில் ரயில்வே கேட் உள்ளது. இந்த ரயில்வே கேட் வழியாக, கேரள மாநிலம், பாலக்காடு, திருவனந்தபுரம் மற்றும் கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும், சேலம், ஓசூா், பெங்களூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பயணிகள் ரயில்கள் மற்றும் விரைவு ரயில்கள் என சுமாா் 56 ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரயில்கள் மாங்காசோளிபாளையம் ரயில்வே கேட்டை கடந்து செல்லும்போது வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பிற்காக ரயில்வே கேட் மூடப்படுகிறது.
வாகன ஓட்டிகள் காத்திருப்பு: இதனால் ரயில்வே கேட்டின் இருபுறமும் வாகன ஓட்டிகள் காத்திருந்து ரயில்கள் சென்றவுடன் சென்று வருகிறாா்கள். குறிப்பாக, காலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்லும் பேருந்துகள் கேட் மூடப்படும்போது, காத்திருந்து ரயில்வே கேட்டை கடந்து செல்வதால் குறித்த நேரத்தில் அவா்களால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்ல முடிவதில்லை என்கின்றனா் அப்பகுதியினா். அன்றாட பணிகளுக்குச் செல்லும் தொழிலாளா்களின் நிலையும் இதேபோல்தான் உள்ளது.
இதனால், ரயில்வே கேட் பகுதியில் உயா்மட்டப் பாலம் அமைக்கப்பட்டால் வாகன ஓட்டிகள் குறித்த நேரத்தில் தாங்கள் செல்லும் இடங்களுக்குச் செல்ல முடியும். எனவே, பொதுமக்கள் நலன் கருதி, ரயில்வே நிா்வாகம் விரைந்து மாங்காசோளிபாளையம் ரயில்வே கேட் பகுதியில் உயா்மட்டப்பாலம் அமைத்து தரவேண்டும் வேண்டும் என அப்பகுதியினா் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
பொதுமக்கள் அவதி: இதுதொடா்பாக மாங்காசோளிபாளையத்தைச் சோ்ந்த சமூக நல ஆா்வலா்கள் கூறியது: ஆத்தூா் ஊராட்சியில் உள்ள மாங்காசோளிபாளையம், செல்லரப்பாளையம், கள்ளிப்பாளையம், துண்டு பெருமாள்பாளையம், மூா்த்திபாளையம், நாணப்பரப்பு மற்றும் ஆத்தூரைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் நாமக்கல், சேலம் போன்ற மாவட்டங்களுக்குச் செல்ல மாங்காசோளிபாளையம் ரயில்வே கேட் வழியாகத்தான் சென்று வருகிறாா்கள்.
இதேபோல ஆத்தூரில் செயல்படும் பெட்ரோல் சேமிப்புக் கிடங்கில் இருந்து பெட்ரோல் ஏற்றிச் செல்லும் டேங்கா் லாரிகள் திருக்காம்புலியூா் ரவுண்டானா மதுரை பைபாஸ் சாலை வழியாக நாமக்கல், சேலம் போன்ற மாவட்டங்களுக்கு சுற்றிச் செல்வதற்கு பதில் மூா்த்திபாளையம் வழியாக நாணப்பரப்புக்கு சென்று கரூா்-சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையை அடைகிறாா்கள்.
இதேபோல ஈரோடு சாலையில் இயங்கும் ஜவுளி ஏற்றுமதி மற்றும் உற்பத்தி ஆலைகளின் வாகனங்களும் இந்த ஆத்தூா்-மாங்காசோளியைம் ரயில்வே கேட்டை கடந்துதான் சென்று வருகின்றன. இதைத்தவிர, நாணப்பரப்பு, செல்லரப்பாளையம் வழியாக தளவாபாளையத்தில் செயல்படும் கல்லூரி மற்றும் வேலாயுதம்பாளையம், புகழூா் பகுதியில் இயங்கும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளும் கூட இந்த சாலையைத்தான் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
தொடா்ந்து ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால் நாள்தோறும் பலமணி நேரம் வாகன ஓட்டிகள் காத்திருக்கும் நிலை உள்ளது. இந்த அவல நிலையை போக்கிட மாங்காசோளிபாளையத்தில் ரயில்வே கேட் பகுதியில் உடனே உயா்மட்டப்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.
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