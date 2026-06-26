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கரூர்

ஆக்கிரமிப்பு நோட்டீஸ் அனுப்பியதை கண்டித்து கரூரில் குடியிருப்புவாசிகள் உண்ணாவிரதம்: அறநிலையத்துறையை கண்டித்து குடியிருப்போா் உண்ணாவிரதம்

பத்திரம் பதிவு செய்து, அரசுக்கு வரி செலுத்தி பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் குடியிருப்புதாரா்களை ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரில் நோட்டீஸ் அனுப்பியதை கண்டித்து கரூரில் குடியிருப்புவாசிகள் வியாழக்கிழமை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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கரூா் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம் அருகே வியாழக்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஜெ.ஜெ. நகா் ரங்கா காா்டன் குடியிருப்புவாசிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்திரம் பதிவு செய்து, அரசுக்கு வரி செலுத்தி பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் குடியிருப்புதாரா்களை ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரில் நோட்டீஸ் அனுப்பியதை கண்டித்து கரூரில் குடியிருப்புவாசிகள் வியாழக்கிழமை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் மாவட்டம், தான்தோன்றிமலை ஜெ.ஜெ. நகா், ரங்கா காா்டன் குடியிருப்புப் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக 100-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இந்த குடியிருப்புகள் அனைத்தும் முறையாக பத்திரப்பதிவு செய்து, மாநகராட்சிக்கு வரி செலுத்தி குடிநீா் இணைப்பு, மின்சார இணைப்பு பெற்று அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய அனைத்து வரி இனங்களையும் முறையாக செலுத்தி வருகின்றனா். இந்நிலையில், வெங்கட்ரமணசுவாமி திருக்கோயில் நிா்வாகத்தின் சாா்பில் இந்தப் பகுதியில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரில் நோட்டீஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அறநிலையத்துறையின் இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து கரூா் ஜெ.ஜெ. நகா், ரங்கா காா்டன் குடுயிருப்போா் நலச் சங்கத்தின் சாா்பில், கரூா் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில், 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம் தலையிட்டு சட்ட ரீதியாக நிரந்தர தீா்வு காண வேண்டும். அறநிலையத்துறை அனுப்பிய நோட்டீஸை திரும்பப் பெற வேண்டும் என உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

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