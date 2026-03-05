தூத்துக்குடி-மைசூா் விரைவு ரயில் கடம்பூரில் நின்று செல்லும்

தூத்துக்குடி-மைசூா் விரைவு ரயில் கடம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வேயின் சேலம் கோட்ட அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக அந்த அலுவலகம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், கோவில்பட்டி-வாஞ்சிமணியாச்சி இடையே அமைந்துள்ள கடம்பூா் ரயில்நிலையத்தில் தூத்துக்குடி-மைசூா் ரயில் வெள்ளகிழமை (மாா்ச் 6-ம்தேதி) நின்று செல்லும்.
தூத்துக்குடியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை புறப்படும் தூத்துக்குடி - மைசூா் விரைவு ரயில் கடம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் மாலை 6.14 மணிக்கு நின்று 6.16 மணிக்கு புறப்பட்டு மைசூரை நோக்கிச் செல்லும்.
இதேபோல மைசூரில் இருந்து புறப்படும் மைசூா் - தூத்துக்குடி விரைவு ரயில் வெள்ளிக்கிழமை கடம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் காலை 9.13 மணிக்கு நின்று பின்னா் 9.15 மணிக்கு தூத்துக்குடியை நோக்கி புறப்பட்டுச் செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
