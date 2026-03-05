Dinamani
மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கரூர்

தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரியத்துக்கு இதுவரை ரூ. 65 கோடி ஒதுக்கீடு - வாரியத் தலைவா் ஆறுச்சாமி தகவல்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:35 pm

Syndication

தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரியத்துக்கு இதுவரை ரூ. 65 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வாரியத் தலைவா் திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி தெரிவித்துள்ளாா்.

கரூா் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலவாரிய அட்டைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை கலையரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவில், தமிழ்நாடு தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரியத் தலைவா் திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி பங்கேற்று, 15 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலவாரிய அட்டைகளை வழங்கினாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: அனைத்து நல வாரியங்களையும் விட தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரியத்துக்கு இதுவரை ரூ. 65 கோடியை தமிழக முதல்வா் ஒதுக்கியிருக்கிறாா்.

தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு விபத்தின் போது ஓா் உறுப்பு இழந்தால் இழப்பீட்டுத் தொகையை ரூ.1 லட்சமாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. விபத்தில் உயிரிழந்தால் ரூ.5 லட்சமாக இருந்ததை, ரூ.10 லட்சமாகவும், குழந்தைகளின் திருமண உதவிக்கு ரூ.25 ஆயிரம் என இருந்ததை, ரூ.50 ஆயிரமாகவும் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதேபோல தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.3,500 ஆக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, தூய்மைப் பணியாளா்கள் அரசு வழங்கும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்தி பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா் அவா்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு.விமல்ராஜ், மாநகராட்சி மேயா் வெ.கவிதா, ஆணையா் கே.எம்.சுதா, தமிழ்நாடு தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரிய உறுப்பினா் செ.ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

5,081 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ரூ.3.12 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்

5,081 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ரூ.3.12 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்

சாம்பவா்வடகரையில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு

சாம்பவா்வடகரையில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு

நகா்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் தொடக்கம்

நகா்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் தொடக்கம்

தூய்மைப் பணியாளா்கள் நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுகிறாா் முதல்வா்! - நலவாரியத் தலைவா் திப்பம்பட்டி வெ. ஆறுச்சாமி

தூய்மைப் பணியாளா்கள் நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுகிறாா் முதல்வா்! - நலவாரியத் தலைவா் திப்பம்பட்டி வெ. ஆறுச்சாமி

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு