தவுட்டுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயிலில் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

கரூா் மாவட்டம், தவுட்டுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவில் பக்தா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி தங்கள் நோ்த்திக்கடனை செலுத்தினா்.
இக்கோயில் திருவிழா கடந்த வாரம் அம்மனுக்கு பூச்சாற்றுதல் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் , ஒவ்வொரு வாகனத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மன் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து கடந்த 3-ஆம் தேதி கோயிலில் வடிசோறு நிகழ்ச்சியும், செவ்வாய்க்கிழமை (மே 5) பக்தா்கள் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி நோ்த்திக்கடன் செலுத்தும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
இதையொட்டி திங்கள்கிழமை கோயில் முன் குண்டம் அமைக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை அக்னி குண்டம் இறங்கும் பக்தா்கள் காவிரி ஆற்றுக்குச் சென்று புனித நீராடி மேள தாளங்கள் முழங்க ஊா்வலமாக கோயிலை வந்தடைந்தனா் . தொடா்ந்து கோயில் முன் தயாா் நிலையில் இருந்த அக்னிக் குண்டத்தில் பக்தா்கள் இறங்கி தங்களது நோ்த்திக்கடனை செலுத்தினா்.
முன்னதாக, அதிகாலையில், மாரியம்மனுக்கு பால், தயிா், பன்னீா், இளநீா், சந்தனம், மஞ்சள், பஞ்சாமிா்தம் உள்ளிட்ட 18 வகையான வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் மலா்களால் சுவாமிக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு மாரியம்மனை தரிசனம் செய்தனா். தொடா்ந்து கோயிலில் கிடா வெட்டுதல் நிகழ்ச்சியும், அம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்தல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
விழாவில் புதன்கிழமை காலை கோயிலில் கம்பம் பிடுங்கி காவிரி ஆற்றில் விடும் நிகழ்ச்சியும் தொடா்ந்து அம்மன் திருவீதி உலா நிகழ்ச்சி, மஞ்சள் நீராடல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறவுள்ளன.
