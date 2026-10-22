வீரராக்கியம் குளத்தில் மண் அள்ளிய லாரிகளை சிறைபிடித்து போராட்டம்
கரூா் அருகேயுள்ள வீரராக்கியத்தில் மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்காக குளத்தில் மண் அள்ளியதைக் கண்டித்து விவசாயிகள் வியாழக்கிழமை லாரிகளை சிறைபிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
லாரிகளை சிறைபிடித்து வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய கிருஷ்ணராயபுரம் எம்எல்ஏ எம். சத்யா.
கரூா் அருகேயுள்ள வீரராக்கியத்தில் மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்காக குளத்தில் மண் அள்ளியதைக் கண்டித்து விவசாயிகள் வியாழக்கிழமை லாரிகளை சிறைபிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கரூா் மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட வீரராக்கியத்தில் உள்ள குளம் அப்பகுதி மக்களின் நீராதாரமாகவும், விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கரூா்-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வீரராக்கியம் மற்றும் கோடங்கிப்பட்டியில் நடைபெறும் மேம்பாலப் பணிக்காக வீரராக்கியம் குளத்தில் அவ்வப்போது மண்ணை ராட்சத இயந்திரம் மூலம் வெட்டி அள்ளினா்.
இதற்கு அப்பகுதி விவசாயிகள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்ததால், பகல் நேரங்களில் மண் எடுக்காமல் இரவு நேரங்களில் மண் அள்ளியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலிலும் திடீரென 5-க்கும் மேற்பட்ட லாரிகளில் குளத்தில் இருந்து மண் அள்ளினா். இதையறிந்த அப்பகுதி விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டு சென்று லாரிகளை சிறைபிடித்தனா். பின்னா் தகவலறிந்து வந்த கிருஷ்ணராயபுரம் எம்எல்ஏ எம். சத்யா பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, அளித்த உறுதியின்பேரில் விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனா்.
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