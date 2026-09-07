பருவமழை பொய்ப்பு, கடும் வறட்சி எதிரொலி! சூரியகாந்தியை பயிரிட விவசாயிகள் ஆா்வம்!
கடும் வறட்சி காரணமாக சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு கரூா் மாவட்ட விவசாயிகள் ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்...
வீரியபாளையத்தில் பயிரிடப்பட்டிருக்கும் சூரியகாந்தி.
பருவமழை பொய்ப்பு, கடும் வறட்சி காரணமாக, குறுகிய கால பயிராகவும், தண்ணீா் அதிகம் தேவைப்படாததுமான சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு கரூா் மாவட்ட விவசாயிகள் ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்.
கரூா் மாவட்டத்தில் சிறுதானியங்கள், எண்ணெய் வித்துக்கள், வாழை, கரும்பு உள்ளிட்ட வேளாண் பயிா்கள் சுமாா் 6,29,329 ஏக்கரிலும், பழங்கள், காய்கறிகள் போன்ற தோட்டக்கலை பயிா்கள் சுமாா் 39,537 ஏக்கரிலும் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
நிகழாண்டு பருவமழை பொய்த்ததாலும், மேட்டூா் அணை மற்றும் அமராவதி அணையிலிருந்து தண்ணீா் திறப்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதாலும், நெல், வாழை, கரும்பு, வெற்றிலை போன்றவற்றை பயிரிட்டு வந்த விவசாயிகள், தற்போது எண்ணெய் வித்து பயிரான சூரியகாந்திக்கு மாறி வருகின்றனா்.
சாகுபடி பரப்பு அதிகரிப்பு: குறுகிய காலப் பயிராகவும், அதிகம் தண்ணீா் தேவைப்படாத ஒன்றாகவும் உள்ள சூரியகாந்தியை மாவட்டத்தில் தற்போது புலியூா், உப்பிடமங்கலம், மஞ்சநாயக்கன்பட்டி, போத்துராவுத்தன்பட்டி, பஞ்சப்பட்டி, தோகமலை, லாலாபேட்டை, குளித்தலை, கிருஷ்ணராயபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பாப்பக்காபட்டி, மலையாண்டிபட்டி, சரவணபுரம், வீரியபாளையம், கண்ணமுத்தாம்பட்டி மற்றும் கடவூா் பகுதிகளிலும் விவசாயிகள் ஆா்வமாக பயிரிட்டு வருகின்றனா்.
கடந்தாண்டு சுமாா் 2,300 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட சூரியகாந்தியின் பரப்பளவு நிகழாண்டு சுமாா் 3,500 ஏக்கராக அதிகரிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சூரியகாந்தி தோ்வு ஏன்?: இதுதொடா்பாக வீரியபாளையத்தில் சூரியகாந்தி பயிரிட்டுள்ள விவசாயி பழனிசாமி கூறுகையில், மானாவாரி பயிராக சூரியகாந்தியை ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் பயிரிட்டு வருகிறோம். 90 நாள்கள் முதல் 100 நாள்களில் அறுவடைக்கு தயாராகும் சூரியகாந்திக்கு பெரும்பாலும் அதிக தண்ணீா் தேவைப்படுவதில்லை.
மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு காவிரி, அமராவதி ஆறுகளில் தண்ணீா் போதிய அளவில் கிடைக்காததால் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி சூரியகாந்தி பயிருக்கு தண்ணீா் பாய்ச்சி வருகிறோம். மேலும், 5 நாள்களுக்கு ஒருமுறை சூரியகாந்தி பயிருக்கு தண்ணீா்விட்டால் போதும். 10 நாள்கள் வரை தண்ணீா் இல்லாமல் தாங்கிக் கொள்ளும். ஒரு ஏக்கரில் பயிா் சாகுபடி செய்ய ரூ.12 ஆயிரம் முதல் ரூ.14 ஆயிரம் வரை இருந்தால் போதும். ஏக்கருக்கு 400 கிலோ முதல் 600 கிலோ வரை மகசூல் கிடைக்கும்.
அறுவடை செய்யப்படும் சூரியகாந்தி விதையை ஏலம் விடுவதற்காக குளித்தலையை அடுத்த இரும்பூதிப்பட்டி, கரூா் ராயனூா், சின்னதாராபுரம் பகுதியில் வேளாண்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்கள் உள்ளன. இந்த ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்களில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு கூட தரமான விதை கிலோ ரூ.82-க்கும், சுமாரானவை ரூ.78-க்கும் ஏலம் போனது.
மேலும், சூரியகாந்தி எண்ணெய்யின் பயன்பாடு மக்களிடம் அதிகரித்திருப்பதால் சூரிய காந்தி விதை மூலம் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் ஆலைகள் நிறைந்த வெள்ளக்கோவில், ஈரோடு, சிவகிரி போன்ற பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான ஆலைகளின் உரிமையாளா்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்று நல்ல விலைக்கு வாங்கிச் செல்கிறாா்கள். இதனால் விவசாயிகளுக்கு உடனுக்குடன் கையில் பணம் கிடைத்துவிடுகிறது. லாபமும் கிடைக்கிறது.
இதுபோன்ற பல்வேறு பலன்களால், தற்போது கரும்பு, வாழை, நெல், வெற்றிலை போன்றவற்றை பயிரிடும் விவசாயிகளில் பெரும்பாலானவா்கள் சூரியகாந்தி பக்கம் வரத்தொடங்கியுள்ளனா் என்றாா் அவா்.
நியாயமான விலை: வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளா் தங்கதுரை கூறியது: சூரியகாந்தியை பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தில் நியாயமான விலை கிடைக்கிறது. மாவட்டத்தில் உள்ள இரும்பூதிப்பட்டி, சின்னதாராபுரம், கரூா் ராயனூா் ஆகிய ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் சுமாா் 500 மெட்ரிக் டன் சூரியகாந்தி விதையை சேமிப்புக் கிடங்காக பயன்படுத்தும் வகையில் இடவசதி உள்ளது.
சில நேரங்களில் விவசாயிகளுக்கு சூரியகாந்தி விதை ஏலத்தில் போதிய விலை கிடைக்காதபோது, அவா்களுக்கு சேமிப்புக் கிடங்கில் 15 நாள்களுக்கு எந்தக் கட்டணமும் இன்றி சேமித்து வைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த 15 நாள்களுக்குள் அவா்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும்போது அவற்றை விற்றுவிடுவாா்கள். இதனால், சூரியகாந்தியை விவசாயிகள் தற்போது விருப்பமுடன் பயிரிட்டு வருகிறாா்கள் என்றாா் அவா்.
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