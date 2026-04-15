மக்காச்சோள சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க நடவடிக்கை அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

நெற்குணம் கிராமத்தில் மக்காச்சோள சேமிப்புக் கிடங்கு அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிமுக வேட்பாளா் இரா. தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தாா்.
பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட வெண்பாவூா், பெரிய வடகரை, மாவிலிங்கை, நெற்குணம், உடும்பியம், வெங்கனூா், கள்ளப்பட்டி, அ. மேட்டூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுக வேட்பாளா் மேலும் பேசியது: அதிமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் விவசாயிகளின் வேளாண் பொருள்களுக்கு கட்டுப்படியான, குறைந்தபட்ச ஆதார விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நெற்குணம் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த மக்காச்சோள விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் சேமிப்புக் கிடங்கு அமைக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
பெரம்பலூா் தொகுதியில் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி
பொன்னமராவதி பகுதியில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க நடவடிக்கை: அதிமுக வேட்பாளா் வாக்குறுதி
நரிக்குறவா்களுடன் நடனமாடி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
அரியமங்கலம் குப்பைக் கிடங்கு நிரந்தரமாக அகற்றப்படும்: ப. குமாா்
