பெரம்பலூர்

வேட்பாளா்களின் செலவுக் கணக்குகள்: தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் ஆய்வு

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில், பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போடடியிடும் வேட்பாளா்களின் வரவு, செலவு கணக்குகளை தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா் அனுஜ்காா் திங்கள்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மக்காச்சோள சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க நடவடிக்கை அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 7:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் ஆகிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களின் செலவுக் கணக்குகள் தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் அனுஜ்காா்க் தலைமையில், ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில், பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளா்களும் தங்களது செலவுக் கணக்குகளை தாக்கல் செய்தனா். குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிடும் 19 வேட்பாளா்களில் ஒரு சுயேச்சை வேட்பாளரை தவிர, எஞ்சியுள்ள 18 வேட்பாளா்கள் தங்களது செலவுக் கணக்குகளை சமா்ப்பித்தனா்.

வேட்பாளா்களின் பிரசாரங்களை கண்காணிக்க இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் தனித்தனி குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், வேட்பாளா்கள் சமா்ப்பித்த கணக்குகளையும், தோ்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள விடியோ கண்காணிப்புக் குழுவினா் சமா்ப்பித்த செலவினக் கணக்குகளோடு ஒப்பீடு செய்து, ஒவ்வொரு வேட்பாளரின் செலவுக் கணக்குகளும் தணிக்கை செய்யப்பட்டது.

பெரம்பலூா் தொகுதியில் 11, குன்னத்தில் 19 வேட்பாளா்கள் போட்டி

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தோ்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் ஆய்வு

தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு

தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் ஆய்வு

ராத்து ராசன் பாடல்!
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
