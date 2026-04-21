பெரம்பலூா் அருகே ரூ. 2.50 கோடி பறிமுதல்: திமுக பிரமுகா் உள்பட இருவா் கைது

பெரம்பலூா் அருகே திங்கள்கிழமை இரவு பறக்கும் படையினா் மேற்கொண்ட வாகனச் சோதனையில் ரூ. 2.50 கோடியை பறிமுதல் செய்து, திமுக பிரமுகா் உள்பட 2 பேரைக் கைது செய்தனா்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணப் பெட்டிகளை, பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மு. அனிதாவிடம் செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்படைத்த பறக்கும் படையினா்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 7:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட செங்குணம் ரேஷன் கடை அருகே, கலால் மேற்பாா்வை அலுவலா் பழனிச்செல்வம் தலைமையிலான பறக்கும் படையினா் திங்கள்கிழமை இரவு வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அவ் வழியே சென்ற காரை வழிமறித்து மேற்கொண்ட சோதனையில் கீழப்புலியூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநரான சின்னதுரை மகன் ராஜேஷ்கிருஷ்ணன் (25), திமுக மாவட்ட விவசாய அணி துணை அமைப்பாளரான கீழப்புலியூா் நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த சேப்பெருமாள் மகன் ஜெயராமன் (64) ஆகியோா் உரிய ஆவணங்களின்றி ரூ. 2,49,95,000 ஐ 5 அட்டைப் பெட்டிகளில் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து பணத்தையும், காரையும் பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினா், ஜெயராமன், ராஜேஷ்கிருஷ்ணன் ஆகியோரை கைது செய்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மு. அனிதாவிடம் ஒப்படைத்தனா். தொடா்ந்து இருவரிடமும் வருமானவரித் துறையினா் விசாரிக்கின்றனா்.

தோ்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ. 3.50 லட்சம் பறிமுதல்

கெங்கவல்லி அருகே சோதனையில் ரூ.86ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்

சோதனையில் ரூ.1.32 லட்சம் பறிமுதல்

பெரம்பலூா் அருகே வாகனச் சோதனையில் ரூ. 99 ஆயிரம் பறிமுதல்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
