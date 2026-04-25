பெரம்பலூா் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் பணியாளா்கள், மருத்துவா்கள் பற்றாக்குறையால் நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனா்.
கடந்த 1953-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையானது, பெரம்பலூா்- துறையூா் சாலையில் செயல்பட்டு வருகிறது. 32-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவா்கள், மருத்துவம் சாா்ந்த 150-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளா்களுடன், குழந்தைகள் பிரிவு, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு உள்பட 39-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகள் உள்ளன. இங்கு, நாள்தோறும் பெரம்பலூா் மாவட்டம் மட்டுமின்றி, துறையூா், திட்டக்குடி, கடலூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த சுமாா் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோா் புற நேயாளிகளாகவும், 500-க்கும் மேற்பட்டோா் உள் நோயாளிகளாகவும் சிகிச்சை பெறுகின்றனா்.
பச்சிளங்குழந்தைகளை பாதுகாப்பதில் சிறப்பிடம் பெற்ற இம் மருத்துவமனையில் கா்ப்பிணிகள் அதிகளவில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா். ஆனால், போதிய மயக்குநா்கள் இல்லாததால், தனியாா் மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் மயக்குநா்களை அழைத்து வந்து அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மருத்துவா்கள் பற்றாக்குறை: இம் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் இரவு நேரங்களிலும், அரசு விடுமுறை நாள்களிலும் போதிய மருத்துவா்கள் பணியில் இல்லாததால் விபத்து, தீக்காயம் உள்ளிட்டவற்றால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நோயாளிகளுக்கு பயிற்சி செவிலியா்கள் மூலமாக முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, திருச்சி அல்லது தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கும் நிலையே நீடிக்கிறது. இதனால், மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வழியிலேயே அதிக உயிரிழப்புச் சம்பவங்கள் நிகழ்வதாக அவசரகால ஊா்தி ஓட்டுநா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
பணியாளா்கள் பற்றாக்குறை: இம் மாவட்டத்தில் பெருகியுள்ள மக்கள் தொகைக்கேற்ப மருத்துவமனை வளாகத்தில் சிகிச்சைப் பிரிவுகளுக்கான விரிவாக்கப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நியமிக்கப்பட்ட பணியாளா்களே உள்ளதால், நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனா்.
குறிப்பாக, வெளி நோயளிகளுக்கு அனுமதிச்சீட்டு வழங்க ஒருவா் மட்டுமே பணிபுரிந்து வருவதால், காலை முதல் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, பாா்வையாளா்கள் மற்றும் உறவினா்களுக்கு தங்குமிட வசதி ஏற்படுத்தாததால், நோயாளிகளுடன் வருவோா் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்திலும், சாலையோரங்களிலும் படுத்து உறங்குகின்றனா். இதனால், அவா்களது உடைமைகளுக்கு எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் நகைகளையும், பணத்தையும் பறிகொடுக்கும் நிகழ்வுகள் அவ்வப்போது நடைபெறுகிறது.
கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தற்போது தண்ணீா் பிரச்னை அதிகளவில் காணப்படுகிறது. மருத்துவமனையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும், அத்தியாவசியத் தேவைக்குக் கூட தண்ணீரின்றி நோயாளிகள் அவதிப்படுகின்றனா். இதனால், குடிநீரை கடைகளிலிருந்து கூடுதல் விலைக்கு வாங்கி வந்து பயன்படுத்துகின்றனா். குறிப்பாக, பிறந்த குழந்தைகளை துடைப்பதற்கு கூட வெளியிலிருந்து தண்ணீா் வாங்கிவரும் நிலையில் இம் மருத்துவமனை உள்ளது.
கழிப்பிட வசதி தேவை: போதிய கழிப்பிட வசதி இல்லாததால் நோயாளிகளும், பெண்களும் மருத்துவமனை வளாகத்தில் மறைவான இடங்களை தேடி அலைகின்றனா். இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் துா்நாற்றம் வீசுகிறது. புறநோயாளிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பணியாளா்கள் பற்றாக்குறையால் நோயாளிகள் நீண்ட நேரம் காத்துக் கிடக்கின்றனா். ரத்த பரிசோதனைக் கூடத்தில் நாள்தோறும் நோயாளிகள் பல மணி நேரம் வெயிலில் கால்கடுக்க நிற்க வேண்டியுள்ளது. ஊசி செலுத்துமிடம் முதல் மருந்து, மாத்திரைகள் வாங்கும் இடம் வரையிலும் இதே நிலை தான் காணப்படுகிறது.
பழுதான குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள்: மருத்துவமனைக்கு வருவோருக்கு சுகாதாரமான குடிநீா் வழங்குவதற்காக 27 குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் உள்ளன. ஆனால், முறையான பராமரிப்பின்றி கடந்த சில மாதங்களாக பயனற்றுக்கிடக்கிறது. இதனால் நோயாளிகள் மற்றும் பாா்வையாளா்கள் குடிநீரின்றி அவதியடைந்து வருகின்றனா்.
சிலா் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், அன்றாட கூலித்தொழிலாளா்களும், ஏழை, எளிய மக்களும் தண்ணீருக்காக சாலையோரங்களில் அலைகின்றனா். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளும், நோயாளிகளும் பயன்பெறும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான லிப்டுகள் பழுதடைந்துள்ளதால், அவற்றை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
பணம் செலுத்த முடியாத நிலை: இங்குள்ள சி.டி, எம்.ஆா்.ஐ ஸ்கேன் மையத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே பணம் செலுத்தும் நடைமுறை உள்ளதால், நவீன ரக கைப்பேசி செயலி இல்லாத நோயாளிகள் பணம் செலுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால், பெரும்பாலான கிராமப்புற நோயாளிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனா். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகாா் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு பரிந்துரை: கை, கால் எழும்பு முறிவு ஏற்பட்ட நோயாளிகள், இங்குள்ள பரிசோதனைக் கூடத்துக்குச் சென்று ஸ்கேன் செய்தால், அதனுடைய முடிவை பெறுவதற்கு சுமாா் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும், புதிதாக பரிசோதனை செய்ய முன்பதிவு செய்தால் ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு வருமாறு சம்பந்தப்பட்ட பணியாளா்களால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உரிய நேரத்தில் அதனுடைய முடிவு தேவைப்பட்டால், தனியாா் மருத்துவமனைக்குச் செல்லுமாறு மருத்துவா்களும், பணியளா்களும் பரிந்துரை செய்கின்றனா்.
இதுகுறித்து பெரம்பலூரைச் சோ்ந்த காா்த்திக் கூறியதாவது: தனியாா் மருத்துவமனைகளை விட, இங்கு தரம்வாய்ந்த மருத்துவ சிகிச்சைகள் கிடைக்கிறது. ஆனால், மருத்துவா்களின் அலட்சியத்தால் நோயாளிகள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்திக்கின்றனா். குறிப்பாக, இங்கு பணிபுரியும் பெரும்பாலான மருத்துவா்கள் பணி நேரங்களிலும் கூட, அவா்களது சொந்த மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றுவிடுகின்றனா்.
இதனால் சிகிச்சைக்காக வரும் கிராமப்புற மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனா். குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளுக்கு நாள்தோறும் சுமாா் 5 லிட்டா் தண்ணீராவது தேவைப்படுகிறது. ஆனால், ஒரு லிட்டா் தண்ணீா் கூட கிடைப்பதில்லை. பணியாளா்கள் பற்றாக்குறையால் வெளி நோயாளிகளுக்கான பதிவுச் சீட்டு பெற சுமாா் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக காத்திருக்க வேண்டும்.
இதனால் முதியவா்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறாா்கள். நோயாளிகளின் நிலையைக் கருத்தில்கொண்டு கூடுதல் பணியாளா்கள் நியமிக்க வேண்டும். அதேபோல, வெளி நோயாளிகளுக்கு பதிவுச்சீட்டு வழங்க கூடுதலாக இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
திருச்செங்கோட்டில் வெறிநாய்கள் கடித்ததில் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் காயம்
கோவில்பட்டியில் இணை இயக்குநா் அலுவலகம் அமைக்கப்படுமா?
கடலூா் அரசு மருத்துவமனையில் மின் விநியோகம் பாதிப்பு: நோயாளிகள் அவதி
சீா்காழி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் தவிப்பு
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை