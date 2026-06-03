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பெரம்பலூர்

மங்கூன் பகுதியில் இன்று மின் தடை

பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள மங்கூன் பகுதியில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பொன். சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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மின்தடை

Updated On :3 ஜூன் 2026, 3:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள மங்கூன் பகுதியில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பொன். சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பெரம்பலூா் கோட்டத்துக்குள்பட்ட மங்கூன் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) நடைபெறுகிறது. இதனால், குரும்பலூா், பாளையம், புது ஆத்தூா், ஈச்சம்பட்டி, மூலக்காடு, லாடபுரம், அம்மாபாளையம், களரம்பட்டி, மங்கூன், நக்கசேலம், புது அம்மாபாளையம், அடைக்கம்பட்டி, டி.களத்தூா் பிரிவு ரோடு, சிறுவயலூா், குரூா், மாவிலங்கை, விராலிப்பட்டி, கண்ணப்பாடி, சத்திரமனை, வேலூா், கீழக்கணவாய், பொம்மனப்பாடி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பராமரிப்பு பணிகள் முடியும் வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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