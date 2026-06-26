பெரம்பலூா் அருகே வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் பங்கேற்ற 2 பெண்களிடம் 8 பவுன் தங்க சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள எளம்பலூா் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை காலையில் நடைபெற்றது. இவ் விழாவில் பெரம்பலூா் மாவட்டத்திலுள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
இந்நிலையில், விழாவில் பங்கேற்ற அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த நாராயணன் மனைவி சுசீலா (64) என்பவரின் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியையும், எளம்பலூா் தண்ணீா்பந்தல் அருகேயுள்ள எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்த முத்துசாமி மனைவி செல்வி (55) என்பவரது 3 பவுன் தங்க சங்கிலியையும் மா்ம நபா்கள் பறித்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து சுசீலா, செல்வி ஆகியோா் அளித்த புகாரின்பேரில், பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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