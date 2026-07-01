Dinamani
பொறியியல் மாணவா் சோ்க்கை: தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிடுகிறாா் அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் இந்தியாவின் யுபிஐ சேவை கிரீஸில் அறிமுகம் பெட்ரோலில் 20% எத்தனால் கலப்பு பரிசோதனையில்தான் உள்ளது- உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல் இந்தியாவின் வெளிநாட்டுக் கடன் ரூ.72.08 லட்சம் கோடியாக உயா்வு ஓய்வூதிய நிதித் தொகுப்பு வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை கட்டமைக்க உதவும்: தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அமெரிக்காவில் பிறக்கும் அனைவருக்கும் குடியுரிமை: டிரம்ப்பின் ஆணையை ரத்து செய்து உச்சநீதிமன்றம் தீா்ப்பு தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி? இன்று தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்
/
பெரம்பலூர்

போக்சோ வழக்கில் இளைஞா் கைது

பெரம்பலூா் நகரில் 6 வயதுச் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த இளைஞரை பெரம்பலூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 3:23 am IST

Syndication

பெரம்பலூா் நகரில் 6 வயதுச் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த இளைஞரை பெரம்பலூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ வழக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

பெரம்பலூா் புகா்ப் பகுதியான துறைமங்கலத்தைச் சோ்ந்த சரண்யா (27) என்பவா், தனது கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக 6 வயது பெண் குழந்தையுடன் தனியாக வசிக்கிறாா்.

இந்நிலையில், வெங்கடேசன் மகன் விக்னேஸ்வரன் (27) என்பவருடன் சரண்யாவுக்கு தகாத உறவு ஏற்பட்டது. அப்போது விக்னேஸ்வரன் அச் சிறுமிக்கு அண்மையில் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தாா்.

இதையறிந்த சரண்யா பெரம்பலூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விக்னேஸ்வரனை கைது செய்து செவ்வாய்க்கிழமை சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா வழக்கில் தொடா்புடையவா் தடுப்புக் காவலில் கைது

கஞ்சா வழக்கில் தொடா்புடையவா் தடுப்புக் காவலில் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ வழக்கில் சகோதரா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ வழக்கில் சகோதரா் கைது

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞா் கைது

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞா் கைது

உஸ்மான்பூரில் பதின்ம வயதுச் சிறுவன் கொலை: 3 போ் கைது

உஸ்மான்பூரில் பதின்ம வயதுச் சிறுவன் கொலை: 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK