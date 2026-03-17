பெரம்பலூர்

ஆவணங்களின்றி கொண்டு சென்ற ரூ. 1.36 லட்சம், மிக்ஸி பறிமுதல்

மிக்ஸி- பிரதிப் படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:14 pm

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுசெல்லப்பட்ட ரூ. 1.36 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் ரூ. 36 ஆயிரம் மதிப்பிலான 6 மிக்ஸிகளை, தோ்தல் பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால், பறக்கும் படையினா் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் பெரம்பலூா் மாவட்டம் முழுவதும் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபடுகின்றனா்.

இந்நிலையில், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட மருதையான் கோயில் பிரிவுச் சாலை பகுதியில், கூட்டுறவு சாா்- பதிவாளா் காசியம்மாள் தலைமையிலான நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அரியலூா் மாவட்டம், இலுப்பையூா் கிராமம், தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த ராஜீவ்காந்தி என்பவா் உரிய ஆவணங்களினி எடுத்துச் சென்ற ரூ. 73,940 ஐ பறிமுதல் செய்து, குன்னம் வட்டாட்சியா் ஆ. சின்னதுரையிடம் ஒப்படைத்தனா்.

பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட செஞ்சேரி கிராமத்தில், வட்டாட்சியா் பழனிசெல்வன் தலைமையிலான பறக்கும் படையினா் குரும்பலூா் பாளையத்தைச் சோ்ந்த ஆரோக்கியசாமி என்பவா் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுசென்ற ரூ. 63 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல, அம்மாபாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே கூட்டுறவுத்துறை கண்காணிப்பாளா் கௌசிகன் தலைமையில் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினா் சேலம் மாவட்டம், சீரநாயக்கன்பட்டி குறிஞ்சி நகரைச் சோ்ந்த ஆத்தியப்பன் என்பவா் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுவந்த ரூ. 36 ஆயிரம் மதிப்பிலான 6 மிக்ஸிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

பறிமுதல் செய்த ரொக்கம் மற்றும் மிக்ஸிகள் பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான மு. அனிதாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனையில் ரூ.9.23 லட்சம் பறிமுதல்

தோ்தல்: ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 4.35 லட்சம் பறிமுதல்

கடலூா், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் தோ்தல் பறக்கும் படை சோதனை: ரூ.19.33 லட்சம் பறிமுதல்

திருச்சி, பெரம்பலூா மாவட்டங்களில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 6.10 லட்சம் பறிமுதல்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

