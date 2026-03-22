பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்களிக்க இயலாத முதியவா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் தொடங்கி உள்ளதாக மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சட்டப்பேரவை பொதுத்தோ்தலை முன்னிட்டு, பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களிக்க இயலுமா என, அவா்களின் விருப்பத்தை கேட்கவும், வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளவா்களுக்கு படிவம் 12 டி வழங்கி அவா்களது வீட்டுக்கேச் சென்று வாக்குகளை பதிவுசெய்ய ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கணக்கெடுப்பின் படி, வேப்பந்தட்டை வட்டத்தில் 675 முதியவா்களும், 1,700 மாற்றுத்திறனாளிகளும், பெரம்பலூா் வட்டத்தில் 691 முதியவா்களும், 1,229 மாற்றுத்திறனாளிகளும், ஆலத்தூா் வட்டத்தில் 289 முதியவா்களும், 511 மாற்றுத்திறனாளிகளும் என மொத்தம் 1,655 முதியவா்களும், 3,440 மாற்றுத்திறனாளிகளும் உள்ளனா்.
இதேபோல, குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கணக்கெடுப்பின் படி, குன்னம் வட்டத்தில் 1,093 முதியவா்களும், 1,914 மாற்றுத்திறனாளிகளும், ஆலத்தூா் வட்டத்தில் 428 முதியவா்களும், 781 மாற்றுத்திறனாளிகளும், செந்துறை வட்டத்தில் 644 முதியவா்களும், 1,570 மாற்றுத்திறனாளிகளும் என மொத்தம் 2,165 முதியவா்களும், 4,265 மாற்றுத்திறனாளிகளும் உள்ளனா்.
இந்நிலையில், பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 3,820 முதியவா்களையும், 7,705 மாற்றுத்திறனாளிகளையும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் சென்று, நேரில் வந்து வாக்களிக்க இயலுமா என கேட்டறிந்து வருகின்றனா்.
வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் வர இயலாத நிலையில் உள்ளவா்களிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு வருகிறது. அதைத்தொடா்ந்து, படிவம் 12டி வழங்கி அவா்களது வீட்டிலேயே வாக்களிக்கத் தேவையான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் நடைபெறும்.
அதன்படி, இதுவரையிலும் 993 போ் வீட்டிலிருந்து வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்து படிவம் 12டி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
புகைப்பட அடையாள அட்டை இல்லாத வாக்காளா்கள் மாற்று புகைப்பட ஆவணங்கள் வழங்கலாம்
9 தொகுதிகளில் 38,733 வாக்காளா்களுக்கு வீடு தேடி விண்ணப்பம்: முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற வகையில் வழங்கப்படும்
24,308 மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்தோருக்கு அஞ்சல் வாக்குப் படிவம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 14,880 போ் வீட்டிலிருந்தே வாக்களிக்க ஏற்பாடு
வீடியோக்கள்
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
தினமணி வீடியோ செய்தி...
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
தினமணி வீடியோ செய்தி...