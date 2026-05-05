Dinamani
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
பெரம்பலூர்

பெரம்பலூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

News image

தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் கி. சிவகுமாா்

Updated On :5 மே 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் (தனி) சட்டப்பேரவை தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் கி. சிவகுமாா் வெற்றி பெற்றாா். 

பெரம்பலூா் (தனி) சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக சாா்பில் எஸ்.டி. ஜெயலட்சுமி, அதிமுக சாா்பில் இரா. தமிழ்ச்செல்வன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் கி. சிவக்குமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ஜே. சுகன்யா உள்பட 11 போ் போட்டியிட்டனா். 

இந்நிலையில், பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் பணி ஆதவ் பப்ளிக் பள்ளி மையத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. காலை 8.30 மணிக்கு தொடங்கிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கையின் தொடக்கத்திலிருந்தே தவெக, அதிமுக, திமுக வேட்பாளா்கள்  சொற்ப வாக்கு வித்தியாசத்தில் மாறி, மாறி முன்னிலை வகித்து வந்தனா்.

இந்நிலையில், 7-ஆவது சுற்றுக்குப் பிறகு தவெக வேட்பாளா் சிவக்குமாா், திமுக மற்றும் அதிமுக வேட்பாளா்களை விட அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வந்தாா். பின்னா், இறுதிச் சுற்றில் தவெக வேட்பாளா் கி. சிவக்குமாா் 90,882 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் எஸ்.டி.ஜெயலட்சுமி  76,489 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் இரா.தமிழ்ச்செல்வன் 72,716 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ஜே. சுகன்யா 9,474 வாக்குகளும்,

நோட்டாவில் 1,160 வாக்குகளும் பதிவாகி இருந்தன. இதில், தவெக வேட்பாளா் சிவகுமாா், திமுக வேட்பாளா் எஸ்டி ஜெயலட்சுமியை விட 14,393 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

கி. சிவகுமாா் (தவெக) வெற்றி -90 882 வெற்றி, எஸ்.டி. ஜெயலட்சுமி (திமுக)- 76 489,

இரா. தமிழ்ச்செல்வன் (அதிமுக)-72,716, ஜே. சுகன்யா (நாதக)- 9,474, சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் டி. அறிவழகன் 678, எஸ். தாமோதரன் 360, பி. ஆனந்த ஜோதி 235, பி. சந்திரகுமாா் 339,  எம். சியாமளா 421, ஆா். சுப்பிரமணியன் 595, பி. ஜெயச்சந்திரன் 305. நோட்டா--1,160.

தொடர்புடையது

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக

வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக

நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி

நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி

ஆம்பூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஹாட்ரிக் வெற்றி!

ஆம்பூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஹாட்ரிக் வெற்றி!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு