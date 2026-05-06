Dinamani
மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டிவெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்தது கொளத்தூர் உறவு : மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய மக்களுக்கு நன்றி : விஜய்நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்! மமதாஇந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவேன் : மமதா பானர்ஜி
/
பெரம்பலூர்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறைக்கு ‘சீல்’

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்திலுள்ள பாதுகாப்பு அறையில் திங்கள்கிழமை இரவு வைத்து சீலிடப்பட்டது.

News image

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை திங்கள்கிழமை இரவு வைத்து சீலிடப்பட்டதை பாா்வையிட்ட மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் ந.மிருணாளினி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :6 மே 2026, 0:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்திலுள்ள பாதுகாப்பு அறையில் திங்கள்கிழமை இரவு வைத்து சீலிடப்பட்டது.

பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு, கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள், வாக்குப் பதிவுகளை சரிபாா்க்கும் இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி நிறைவடைந்து, அதன் முடிவுகள் திங்கள்கிழமை மாலை அறிவிக்கப்பட்டது.

பின்னா், தோ்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட கருவிகள் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸாரின் பாதுகாப்புடன், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு திங்கள்கிழமை நள்ளிரவில் கொண்டுவரப்பட்டது.

பின்னா், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி முன்னிலையில், பாதுகாப்பாறையில் வைத்து பூட்டி சீலிடப்பட்டது. அப்போது, மாவட்ட உதவி தோ்தல் அலுவலா் க. கண்ணன், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மு. அனிதா (பெரம்பலூா்), ந. சக்திவேல் (குன்னம்), வட்டாட்சியா் சத்தியமூா்த்தி, தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா்அருளானந்தம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு மையத்தில் இருப்புவைப்பு

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு மையத்தில் இருப்புவைப்பு

உதகை அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு

உதகை அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு

வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு 3 அடுக்குப் பாதுகாப்பு

வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு 3 அடுக்குப் பாதுகாப்பு

பெரம்பலூா், குன்னம் தொகுதிக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு

பெரம்பலூா், குன்னம் தொகுதிக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு