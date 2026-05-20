கா்நாடக மாநிலம், குடகு அருகே யானைகள் முகாமில் இரு யானைகள் தாக்கிக்கொண்டதில் சிக்கி உயிரிழந்த பெண்ணின் உடல், அவரது சொந்த ஊரான பெரம்பலூருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டுவரப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
பெரம்பலூா் - எளம்பலூா் சாலையில் வசிக்கும் செங்கமலை மகள் ஜுன்ஸி (33). இவா், பெரம்பலூா் புகா் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள எம்.எம். நகரைச் சோ்ந்த ஜோயல் சைமன் ஃபிராங்ளின் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டாா்.
சென்னையில் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஜோயல் சைமன், தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் சென்னை பல்லாவரத்தில் வசித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், தனது குடும்பத்துடன் கா்நாடக மாநிலம், மைசூருக்கு சுற்றுலா சென்ற ஜோயல் வீடு திரும்பும்போது, குடகு பகுதியில் துபாரே யானைகள் முகாமுக்கு திங்கள்கிழமை சென்றாா். அப்போது, காவிரிஆற்றில் நீராடிக் கொண்டிருந்த யானைகளில் இரு யானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொண்டது. இதைபாா்த்த ஜுன்ஸி புகைப்படம் எடுத்தபோது ஒரு யானை தாக்கியது. இதில், யானையின் கீழ்பகுதியில் சிக்கிய ஜுன்ஸியை பாகனும், அவரது கணவரும் மீட்டு, கூா்க் நகரிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அவரது உடலை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா்.
தொடா்ந்து, கா்நாடக போலீஸாரின் உதவியுடன் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து ஜுன்ஸியின் உடலை ஜோயல் சைமனிடம் ஒப்படைத்தனா். தொடா்ந்து, ஜுன்ஸியின் உடல் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை பெரம்பலூருக்கு கொண்டுவரப்பட்டு, பெரம்பலூா்-ஆலம்பாடி சாலையிலுள்ள தேவாலயத்தில் சடங்குகள் நடத்தப்பட்டு, மாலையில் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.