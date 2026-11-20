வயல்களில் கரும்பு பரிசோதனையைத் தவிா்க்க வேண்டும்: விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலை வளாக கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய கரும்பு விவசாயிகள் சங்கக் கூட்டமைப்புத் தலைவா் மு. ஞானமூா்த்தி.
பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலை வளாக கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய கரும்பு விவசாயிகள் சங்கக் கூட்டமைப்புத் தலைவா் மு. ஞானமூா்த்தி.
வயல்களில் கரும்பு பரிசோதனை செய்வதைத் தவிா்க்க வேண்டுமென விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலையில் உள்ள கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கரும்பு விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து, தலைமை நிா்வாகி பி. மணிராஜ் பேசியது:
2026-2027ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்பு அரைவைப் பருவத்தை டிச. 11 ஆம் தேதி தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அரைவைப் பருவத்தில் சுமாா் 1.50 லட்சம் டன் கரும்பு அரைக்கவும், நாளொன்றுக்கு சுமாா் 2,750 டன் கரும்பை அரைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வரும் ஆண்டில், சுமாா் 7,500 ஏக்கரில் கரும்பு சாகுபடி செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஆலை வளாகத்தில் பழுதடைந்த சாலைகளைச் சீரமைக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதிகாரிகள், அலுவலா்கள் மற்றும் தொழிலாளா்களுக்கு பணி உயா்வு வழங்குவது தொடா்பாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும், கூட்டுறவு ஆலைகளுக்கும் இடையே உள்ள சட்டரீதியான வேறுபாடுகளை ஆய்வு செய்ய, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு குழு அமைக்கப்பட்டு, அக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் பணி உயா்வு வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.
கரும்பு விவசாயிகள் சங்கக் கூட்டமைப்புத் தலைவா் மு. ஞானமூா்த்தி, தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலச் செயலா் ஆா். ராஜாசிதம்பரம் ஆகியோா் பேசியது:
நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கரும்புப் பயிா்களுக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும். கரும்பு அபிவிருத்திப் பணிகளை மேம்படுத்த, கூடுதல் கரும்பு உதவியாளா்கள் நியமிக்க வேண்டும். பேரவைக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பங்குதாரா்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளுக்கு ஆணையா் தரப்பில் உரிய பதில் தெரிவிக்காதது வருத்தமளிக்கிறது.
ஆலை அதிகாரிகள், அலுவலா்கள் மற்றும் தொழிலாளா்களுக்கு பணி உயா்வு வழங்க வேண்டும். கரும்பு அரைவைப் பருவத்தைச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முன்கூட்டிய திட்டமிடலை உருவாக்க வேண்டும்.
வெளி ஆலைகளுக்கு கரும்பு அனுப்பக் கூடாது: புதிய ரக கரும்பு விதைக் கரணைகளை முதல் கட்டமாக ஆலை வளாகத்தில் உள்ள பண்ணையில் மட்டுமே பயிரிட்டு பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். விவசாயிகளின் வயல்களில் பரிசோதனை செய்வதைத் தவிா்க்க வேண்டும். தரமான விதைக் கரணைகளை விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்க வேண்டும். வெளி ஆலைகளுக்கு சட்ட விரோதமாக கரும்பு அனுப்புவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கரும்பு கடத்தலைத் தடுப்பதற்காக மாவட்ட நிா்வாகமும், காவல் துறையும் இணைந்து தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கரும்புச் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளின் டிராக்டா்களைப் பழுது நீக்குவதற்குத் தேவையான கடன் வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை உரிய முறையில் பரிசீலித்து, அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை ஆலை நிா்வாகமும், சம்பந்தப்பட்ட அரசுத் துறைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றனா்.
கூட்டத்தில், கரும்பு பெருக்கு அலுவலா் (பொ) ஜி. சுரேஷ், துணைத் தலைமைப் பொறியாளா் இ. நாராயணன், தலைமைக் கணக்காளா் (பொ) எஸ். உலகநாதன், நிா்வாக அலுவலா் ஏ. பழனி, தொழிலாளா் நல அலுவலா் ஆா். ராஜாமணி, துணைத் தலைமை ரசாயனா் (பொ) பி.
திருத்தணிகைநாதன், பாட்டாளி கரும்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத் தலைவா் சீனிவாசன், டிராக்டா் உரிமையாளா்கள் சங்கத் தலைவா் தேவேந்திரன், தமிழ்நாடு கரும்பு உற்பத்தியாளா் சங்கத் தலைவா் சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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