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பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியராக எப். அப்துல் ராசிக் பொறுப்பேற்பு

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியராக எப். அப்துல் ராசிக் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.

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பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியராக எப். அப்துல் ராசிக் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியராக பணிபுரிந்த ஷரண்யா அறி, விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, கடந்த 15.5.2026 முதல் திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி துணை- ஆட்சியராக பணிபுரிந்த எப். அப்துல் ராசிக் (58) பதவி உயா்வு பெற்று, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டாா்.

இந்நிலையில், பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: அரசின் நலத்திட்டங்களை மக்களிடையே கொண்டுச் செல்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். சட்டம்- ஒழுங்கை பராமரிப்பது, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு, போதைப் பொருள்கள் ஒழிப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அரசு அலுவலா்கள் பூங்கொத்து அளித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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