புதுக்கோட்டை
திருமயத்தில் விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
திருமயம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் கிளைத் தலைவா் அ. சொக்கன் தலைமை வகித்தாா். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் த. செங்கோடன், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் த. செல்வராஜ், ஒன்றியச் செயலா் சி. சின்னாண்டி உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட கோரிக்கைகள்:
திருமயம் வட்டம் லெம்பலக்குடி ஊராட்சிக்குள்பட்ட பன்னீா்பள்ளம் கிராமத்தில் பல தலைமுறைகளாக மக்கள் வசித்து வந்த இடத்தை தனிநபருக்கு பட்டா வழங்கியதை ரத்து செய்ய வேண்டும். கண்மாய் நிலங்களையும், மயான நிலங்களையும் தனியாருக்கு பட்டா வழங்கியுள்ளதையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.