கந்தா்வகோட்டை அருகே வெள்ளிக்கிழமை நிகழந்த சாலைவிபத்தில் பாதயாத்திரை சென்ற பக்தா் உயிரிழந்தாா்.
கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சி, அரண்மனைத் தெருவை சோ்ந்த காளி மகன் கண்ணன் (54), வியாபாரியான இவா், வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு பாதயாத்திரையாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு சென்று கொண்டிருந்தாா். புனல்குளம் அருகே தஞ்சை- கந்தா்வகோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்தாா்.
அவரை அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு தஞ்சாவூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சனிக்கிழமை கண்ணன் உயிரிழந்தாா்.
கந்தா்வகோட்டை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
