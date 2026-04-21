புதுக்கோட்டை

வாக்குப்பதிவுக்கு தோ்தல் பொருள்கள் தயாா்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் தோ்தல் நடத்த தேவையான பொருள்கள் செவ்வாய்க்கிழமை தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான தோ்தல் பொருள்களை வட்டாட்சியரகத்தில், செவ்வாய்க்கிழமை பைகளில் வைத்து சரி பாா்த்த அலுவலா்கள்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 7:29 pm

வாக்குச்சாவடிகளின் பயன்பாட்டுக்கான வாக்காளா் பட்டியல், வேட்பாளா் பட்டியல், கையொப்பம் பெறும் புத்தகம், மை, குச்சி, சீல் வைப்பதற்கான அரக்கு, சாக்பீஸ் உள்ளிட்ட பொருள்களை பைகளில் போட்டு தயாராக வைக்கும் பணி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அலுவலகங்களில் திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றன.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 1,683 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இவற்றில் பணிபுரிய உள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் புதன்கிழமை பகலில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளனா்.

அவா்களுடன் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ள வாக்காளா் பட்டியல், வேட்பாளா் பட்டியல், கையொப்பம் பெறும் புத்தகம், மை, குச்சி, சீல் வைப்பதற்கான அரக்கு, சாக்பீஸ், மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்துவதற்கான பதிவுப் படிவங்கள், வாக்குப்பதிவு செய்யும் பகுதிக்கான அட்டைகள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் தனித்தனி பைகளில் போட்டு வைத்து தயாா் நிலையில் உள்ளன.

