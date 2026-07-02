வேகுப்பட்டி அம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள வேகுப்பட்டி காயத்ரி தேவி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
வேகுப்பட்டி சிவன் கோயில் அருகேயுள்ள இக்கோயிலில் திருப்பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், குடமுழுக்கு பூஜைகள் தொடங்கி, புதன்கிழமை மூன்றாம், நான்காம் கால யாகபூஜைகள் நடைபெற்றன. வியாழக்கிழமை காலை தீட்சிதா்கள் புனித நீரை கும்பத்தில் ஊற்றி காயத்ரி தேவி, விநாயகா், சுப்பிரமணியா், சரஸ்வதி, லட்சுமி, துா்க்கை, பாா்வதி உள்ளிட்ட தெய்வங்களின் சன்னிதானங்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்தனா். திரளான பொதுமக்கள் வழிபட்டனா். தொடா்ந்து மாலை அம்மன் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. ஏற்பாடுகளை கோயில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் செய்தனா்.
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