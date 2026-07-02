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புதுக்கோட்டை

புதுகையில் 32ஆவது மாநில குழு சதுரங்கப் போட்டிகள் தொடக்கம்

புதுக்கோட்டையில் 32ஆவது தமிழ்நாடு மாநில குழு சதுரங்கப் போட்டிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கின. வரும் 5ஆம் தேதி வரை தொடா்ந்து 4 நாள்கள் இந்தப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

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புதுக்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை தொடங்கிய மாநிலக் குழு சதுரங்கப் போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடியோா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:28 am IST

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புதுக்கோட்டையில் 32ஆவது தமிழ்நாடு மாநில குழு சதுரங்கப் போட்டிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கின. வரும் 5ஆம் தேதி வரை தொடா்ந்து 4 நாள்கள் இந்தப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

வியாழக்கிழமை காலை இப்போட்டிகளை மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நல அலுவலா் ஜி. குணசேகரன் தொடங்கி வைத்தாா். சென்னை, கோவை, திருச்சி, தஞ்சை, மதுரை, காரைக்குடி உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில்இருந்தும் மொத்தம் 95 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.

நிகழ்வில் அகில இந்திய சதுரங்க கழகத்தின் முன்னாள் செயலா் வி. ஹரிஹரன், சா்வதேச நடுவா் ஆா். அனந்த ராமன், அகில இந்திய மாற்றுத் திறனாளிகள் சதுரங்க அமைப்பின் செயலா் வி.எல். ஆனந்தபாபு, தமிழ்நாடு சதுரங்க கழக துணை தலைவா் வி. விஜயராகவன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

முன்னதாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட சதுரங்கக் கழகத்தின் செயலா் பேரா. எஸ். கணேசன் வரவேற்றாா். முடிவில், புதுக்கோட்டை மாவட்ட சதுரங்கக் கழகத்தின் துணைத் தலைவா் அ. அடைக்கலவன் நன்றி கூறினாா்.

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