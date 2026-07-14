புதுக்கோட்டை அருகே மதுபோதையில் இளைஞரை வெட்டியவா்களை மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யக் கோரி உறவினா்கள் திங்கள்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை மச்சுவாடி அருகே உள்ள கோட்டைக்காரத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்வம் (27). இவரது உறவினரும் இந்து முன்னணி பிரமுகருமான அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ரஞ்சித்குமாா் என்பவருக்கும் இடையே இடத்தகராறு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக செல்வத்தை, ரஞ்சித் குமாா் உள்ளிட்ட நான்கு போ் சோ்ந்து மதுபோதையில் திங்கள்கிழமை வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து செல்வம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இதுகுறித்து கணேஷ் நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, செல்வத்தை வெட்டிய ரஞ்சித் குமாா் உள்ளிட்ட நான்கு பேரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் மச்சுவாடி பகுதிகளில் போதை கலாசாரம் அதிகரித்து விட்டதாகவும், இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். செல்வத்தை வெட்டிய குற்றவாளிகள் மீது குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி செல்வத்தின் உறவினா்கள் புதுக்கோட்டை- தஞ்சை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து வந்த துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. பிருந்தா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
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