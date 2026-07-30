அறந்தாங்கி வீரமாகாளியம்மன் கோயிலில் ஆடித் தேரோட்டம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கியிலுள்ள வீரமாகாளியம்மன் கோயில் ஆடிப் பெருந்திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இக்கோயிலில் கடந்த ஜூலை 21-ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. தொடா்ந்து தினமும் பல்வேறு மண்டபகப்படி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்தன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாலை 5 மணிக்கு கோட்டை தேரடித் திடலில் இருந்து தேரோட்டம் புறப்பட்டது. ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனா்.
அறந்தாங்கி போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா். வியாழக்கிழமை மாலை இரண்டாம் நாள் தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
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