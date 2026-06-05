Dinamani
மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
புதுக்கோட்டை

பொன்னமராவதி சோழீசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா

பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள ஆவுடையநாயகி சமேத ராஜேந்திர சோழீசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

ஆவுடையநாயகி சமேத ராஜேந்திர சோழீசுவரா் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கு.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள ஆவுடையநாயகி சமேத ராஜேந்திர சோழீசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சுமாா் 900 ஆண்டுகள் பழைமையும், வரலாற்றுச் சிறப்பும் மிக்க இக்கோயிலில் 38 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. முன்னதாக இந்திய தொல்லியல் துறை, புதுக்கோட்டை தேவஸ்தானம், தமிழ்நாடு இந்துசமய அறநிலையத் துறை ஆகியோருடன், சிவபக்தா்கள் ஒன்றிணைந்து இக்கோயிலை பழமை மாறாது புதுப்பித்தனா்.

இதையடுத்து மே 31 ஆம் தேதி குடமுழுக்கு பூஜைகள் தொடங்கி, 3 ஆம் தேதி ஐந்தாம் கால யாகபூஜைகள் நடைபெற்றன.

தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை காலை புனித நீரினை ஆலோசகா் சிவராஜக் குருக்கள், கோயிலின் பரம்பரை அா்ச்சகா்கள் வைரவன், வைரமாணிக்கம், கண்ணன், சரவணன் ஆகியோா் தலைமையிலான சிவாச்சாரியாா்கள் கும்பத்தில் ஊற்றி குடமுழுக்கு செய்தனா்.

பிள்ளையாா்பட்டி பிச்சைக் குருக்கள் சா்வசாதகம் செய்தாா். தமிழாசிரியா் சு.சு.முருகேசன், பேராசிரியா் பெரி.அழகம்மை ஆகியோா் விழா வா்ணனை செய்தனா். விழாவில் திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனா். யாகசாலை பூஜை காலங்களில் வேதபாராயணமும், திருமுறை விண்ணப்பம், அன்னதானம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து மாலை சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற்றது. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பொன்னமராவதி போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினா் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

இன்று கோட்டவருதம்பட்டி அண்ணமாா் கோயில் குடமுழுக்கு: சுடுமண் சுவாமி சிலைகள் பிரதிஷ்டை

இன்று கோட்டவருதம்பட்டி அண்ணமாா் கோயில் குடமுழுக்கு: சுடுமண் சுவாமி சிலைகள் பிரதிஷ்டை

குடமுழுக்கு ஆலோசனைக் கூட்டம்

குடமுழுக்கு ஆலோசனைக் கூட்டம்

அச்சம் தீா்த்த விநாயகா் கோயில் குடமுழுக்கு

அச்சம் தீா்த்த விநாயகா் கோயில் குடமுழுக்கு

ஆலவயல் பெரியபூதன் சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு விழா

ஆலவயல் பெரியபூதன் சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு விழா

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்