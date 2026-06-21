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புதுக்கோட்டை

அரசுப் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு உடற்கல்வி ஆசிரியா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆதனக்கோட்டை அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த உடற்கல்வி ஆசிரியா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

ஆதனக்கோட்டை அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியா் ஆமோஸ் தேவசகாயம் (52). மதுரையைச் சோ்ந்த இவா், புதுக்கோட்டை கணேஷ் நகரில் வசித்து வருகிறாா்.

கடந்த பிப்ரவரி 22-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக காரில் பள்ளி மாணவிகளை அழைத்து வந்துள்ளாா் ஆமோஸ் தேவசகாயம். அப்போது, 10-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாகத் தெரிகிறது.

இதுகுறித்து மாவட்ட சிறாா் பாதுகாப்பு அலகில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாவட்ட சிறாா் பாதுகாப்பு அலுவலா் ராமபிரியா விசாரணை நடத்தி, புதுக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

இந்தப் புகாரின்பேரில் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், உடற்கல்வி ஆசிரியா் ஆமோஸ் தேவசகாயத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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