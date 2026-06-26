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புதுக்கோட்டை

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மீமிசல் அருகே மாணவியை இழுத்துச் சென்று பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மீமிசல் அருகே மாணவியை இழுத்துச் சென்று பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணமேல்குடி வட்டத்தைச் சோ்ந்த 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி வியாழக்கிழமை பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, செய்யானம் பிரிவு சாலை பகுதியில் மதுபோதையில் இருந்த கோபாலப்பட்டினம் ஊராட்சி அவுலியா நகரைச் சோ்ந்த ராஜா முகைதீன் மகன் பைசல் (19), காட்டுக்குள் இழுத்துச் சென்று பாலியல் தொந்தரவு செய்துள்ளாா். மாணவியின் அலறல் சப்தம் கேட்டு அவ்வழியே சென்றோா் மாணவியை மீட்டு, பைசலை பிடித்து மீமிசல் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். தொடா்ந்து பைசலை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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