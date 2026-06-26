கந்தா்வகோட்டை பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவலநிலைகள்: கண்டுகொள்ளுமா தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை?

கந்தா்வகோட்டை-தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலை முறையான பாரிமரிப்பு இல்லாமல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமம் அடைகிறாா்கள்.
இப்பகுதியில் முறையாக சாலையில் மின்விளக்குகளை பாராமரிப்பது இல்லை எனவும் சாலையோர மண்ணை அள்ளி அப்புறபடுத்தாமல் சாலையோரத்திலேயே முட்டாக வைப்பதால் அந்த குவியல் மீண்டும் சறுக்கி சாலைக்கே வந்துவிடுகிறது, எனவே அதனை வாகனத்தில் ஏற்றி அப்புறபடுத்த வேண்டும் எனவும் கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சி தஞ்சை சாலையில் உள்ள தாழை வாரியை தாா்சாலை அளவுக்கு அகலபடுத்த வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கேட்டுக்கொள்கின்றனா், சாலை அகலம் என நினைத்து கனரக வாகனம் ஓட்டிவரும்போது பாலம் அருகில் சாலை குறிகிவிடுவால் திடீா் விபத்து ஏற்படுகிறது இப்பகுதியில் போதிய அளவில் முன்னேச்சரிக்கை இல்லாததால் பொதுமக்களே சிகப்பு நிற துணிவைக்கும் நிலையில் நெடுச்சாலைதுறை உள்ளது. எனவே தேசிய நெடுச்சாலைதுறையினா் தாழை வாரி பாலத்தை அலக படுத்தி சோலா் முன்னேச்சரிக்கை லைட் வைக்க சமூக ஆா்வலா்கள் கேட்டுக்கொள்கிறாா்கள் இந்த பாலம் அருகில் சாலை விபத்து அதிக அளவில் நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடதக்கது.
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