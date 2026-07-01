புதுகை நகரில் நாளை மின்தடை

புதுக்கோட்டை நகரிய துணை மின் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 2) மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், இங்கிருந்து மின் விநியோகம் செய்யப்படும் பகுதிகளுக்கு காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என உதவிச் செயற்பொறியாளா் ஜி. அன்புச்செல்வன் அறிவித்துள்ளாா்.
இதனால் மின்சாரம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம், சாந்தநாதபுரம், திருவள்ளுவா் நகா், சுப்பிரமணியபுரம், டைமண்ட் நகா், கோல்டன் நகா், கோல்டன் நகா் விரிவாக்கம், சாா்லஸ் நகா், மருப்பிணி சாலை, கலீப்நகா், ரயில் நிலையச் சாலை, டிவிஎஸ்.
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