புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில் தேசிய நுகா்வோா் தினம் மற்றும் உலக நுகா்வோா் உரிமைகள் தின விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா தலைமை வகித்து, சிறப்பாகப் பணியாற்றிய நியாயவிலைக் கடைப் பணியாளா்கள், எடையாளா்கள் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் போட்டிகளில் வென்றோருக்குப் பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் மற்றும் கேடயங்களை வழங்கினாா்.
நுகா்வோா் உரிமைகள் குறித்து அனைத்துப் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் தொடா்ச்சியாக விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவா் கேட்டுக் கொண்டாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.கோ. ராஜராஜன், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் ஏ. ஷோபா, புதுக்கோட்டை நுகா்வோா் சங்கத் தலைவா் து. லதா உத்தமன், பொதுச் செயலா் கு. சகாயராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். நுகா்வோா் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் கண்காட்சி அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
